Le rompen brazo en brutal golpiza

MONCLOVA, COAH.– Un padre de familia terminó hospitalizado con una fractura en el brazo derecho luego de ser violentamente agredido por dos sujetos durante la madrugada de este viernes en calles de la colonia Colinas de Santiago, donde la tranquilidad de los vecinos se vio interrumpida por un nuevo episodio de violencia.

Los hechos se registraron sobre la calle Martín de Zavala, cuando Raúl Gerardo Cortés Esquivel, de 24 años de edad, solicitó ayuda tras haber sido atacado por dos individuos que, tras la agresión, lograron escapar antes de la llegada de las autoridades.

De acuerdo con los primeros reportes, el joven presentaba visibles lesiones en diferentes partes del cuerpo y un intenso dolor en el brazo derecho, por lo que fue necesaria la intervención de paramédicos del Grupo de Rescate y Urgencias Médicas (GRUM), quienes acudieron rápidamente al sitio para brindarle los primeros auxilios.

Durante la valoración médica, los socorristas confirmaron que Raúl había sufrido una fractura en el brazo derecho como consecuencia de la golpiza recibida, motivo por el cual fue trasladado a un hospital para recibir atención especializada.

Acciones de la autoridad

Mientras tanto, elementos de Seguridad Pública Municipal tomaron conocimiento de los hechos e iniciaron la búsqueda de los presuntos agresores en calles aledañas, aunque no lograron ubicarlos.

La víctima señaló que desconocía los motivos del ataque y aseguró que acudirá ante las autoridades correspondientes para formalizar una denuncia y exigir que se investigue el caso, con el objetivo de identificar y castigar a los responsables.