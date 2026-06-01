Muere trailero aplastado por rollo de acero

CASTAÑOS, COAH.- Una tragedia de grandes dimensiones se registró la mañana de este lunes sobre la carretera federal número 57, donde un operador de tráiler perdió la vida de manera instantánea al ser aplastado por un enorme rollo de acero que transportaba en su plataforma.

El fatal accidente que cobró la vida de Jorge Castillo García, quien era originario de Ixtapaluca, Mex.,ocurrió cerca de las 09:30 horas a la altura del kilómetro 169, frente al conocido paradero del restaurante La Y Griega, provocando una intensa movilización de cuerpos de rescate y corporaciones de seguridad de los tres niveles de gobierno.

De acuerdo con los primeros informes, el conductor de un tractocamión Kenworth color blanco circulaba de sur a norte sobre la carretera federal cuando intentó ingresar al área del restaurante para realizar una parada.

Sin embargo, en cuestión de segundos ocurrió la tragedia. Presuntamente, las cadenas que mantenían asegurado uno de los dos rollos de acero se soltó durante la maniobra, provocando que la pesada carga se desplazara violentamente hacia el frente, impulsada por la inercia de la unidad.

El gigantesco cilindro metálico impactó de lleno la cabina del tráiler, destrozando por completo la cabina y parte de la estructura trasera. Jorge Castillo quedó atrapado entre los fierros retorcidos y la pesada carga, sufriendo lesiones mortales principalmente en la cabeza.

Automovilistas que presenciaron el accidente dieron aviso inmediato a las autoridades mediante el sistema de emergencias, movilizándose elementos de la Guardia Nacional División Caminos, Policía Municipal de Castaños y socorristas de Bomberos Voluntarios.

A su llegada, los cuerpos de rescate únicamente pudieron confirmar que el conductor ya no contaba con signos vitales, por lo que la zona fue acordonada para preservar la escena.

La magnitud del accidente obligó a solicitar el apoyo de una grúa industrial para retirar el enorme rollo de acero que permanecía incrustado sobre la cabina, permitiendo posteriormente el acceso a paramédicos de Cruz Roja Mexicana para realizar las labores de recuperación del cuerpo.

Minutos después arribaron detectives de la Agencia de Investigación Criminal encabezados por el Supervisor Regional Roberto Torres Ríos, así como personal de Servicios Periciales de la Fiscalía General del Estado, quienes realizaron la fijación de evidencias y el levantamiento de indicios para integrar la carpeta de investigación correspondiente.

Una vez concluidas las diligencias periciales, el cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense para la práctica de la necropsia de ley y los trámites correspondientes.