Adolescente herido por ataque con arma blanca en Monclova

MONCLOVA, COAH.– Una llamada al 911 por un supuesto ataque con arma blanca movilizó a elementos de la Policía Municipal durante la noche del viernes hasta la colonia Colinas de Santiago, donde se confirmó que la lesión de un adolescente había ocurrido días antes.

El reporte fue recibido alrededor de las 19:30 horas sobre la avenida General Alonso de León, luego de que Paola Rodríguez solicitara ayuda al observar que su hermano menor presentaba una herida en uno de los brazos.

Ante el señalamiento de que había una persona lesionada con arma blanca, los oficiales se trasladaron de inmediato al lugar para verificar la situación.

Al entrevistarse con el adolescente, los agentes confirmaron que presentaba una lesión, pero este explicó que había sido lastimado días antes por su pareja sentimental, presuntamente durante una discusión.

Durante la noche del reporte, el menor y su pareja nuevamente habían discutido, aunque en esta ocasión únicamente intercambiaron palabras y no se registró otra agresión.

Debido a que la lesión correspondía a un hecho ocurrido días atrás, considerado ya un hecho consumado, los policías no pudieron intervenir directamente contra la presunta agresora en ese momento.

Sin embargo, los oficiales recomendaron al hermano del menor que, si la familia desea proceder legalmente en contra de quien presuntamente lo lesionó, deberá acudir ante el Ministerio Público para presentar la denuncia correspondiente y formalizar los cargos.

Asimismo, se les indicó solicitar nuevamente la intervención de las autoridades en caso de que se presente otra situación de riesgo.