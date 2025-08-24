Choque vehicular interrumpe tranquilidad en Rinconada de Santa Mónica

Un automovilista perdió el control de su vehículo y se estrelló contra uno que se encontraba estacionado en calles de la colonia Rinconada de Santa Mónica. LUIS ÁNGEL ESTRADA MONCLOVA, COAH. – La madrugada de este domingo, un fuerte choque interrumpió la tranquilidad de la colonia Rinconada de Santa Mónica, cuando el conductor de un vehículo que circulaba a exceso de velocidad perdió el control y se impactó contra un Volkswagen Jetta blanco estacionado sobre la calle Río Escondido. El percance ocurrió alrededor de las 02:30 horas, cuando el conductor giró en la esquina con Río Monclova, pero terminó estrellándose contra la llanta trasera del automóvil, causando severos daños materiales. Vecinos despertaron alarmados por el estruendo, mientras que la dueña del vehículo afectado relató que se encontraba en una reunión con amigas cuando escuchó el golpe. Al salir, encontró su auto dañado y al responsable ya desaparecido. Elementos de Seguridad Pública acudieron al lugar para levantar el reporte, aunque el conductor de la camioneta logró darse a la fuga. Las autoridades recomendaron a la afectada interponer la denuncia correspondiente ante el Ministerio Público.