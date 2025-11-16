Policía Municipal detiene a hondureño por acoso a menor en Monclova

MONCLOVA, COAH.- Un hondureño terminó asegurado por la Policía Municipal la tarde del sábado luego que vecinos de la colonia Primero de Mayo lo señalaron por presuntamente acosar sexualmente a una niña de apenas ocho años cuando ésta caminaba rumbo a una tienda del sector.

El detenido fue identificado como Eithel Bismarck Larrea Salazar de 47 años de edad, quien dijo ser vecino de la misma calle Manuel M. Ponce pero ser originario del país de Honduras, quien quedó tras las rejas por una falta administrativa menor.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 16:56 horas, cuando habitantes de la zona solicitaron de urgencia la presencia de la Policía Municipal al ver la inusual conducta del sujeto hacia la menor, faltándole al respeto.

Oficiales de la unidad 236 de Seguridad Pública se trasladaron de inmediato hasta el cruce de las calles Manuel M. Ponce y Coahuila, donde varios vecinos ya se encontraban reunidos y visiblemente molestos por lo sucedido.

Según los denunciantes, la niña caminaba sola hacia una tienda cercana cuando el individuo comenzó a molestarla, generando preocupación y alertando a los residentes, quienes no dudaron en intervenir para evitar que la situación escalara.

Los oficiales lograron ubicar rápidamente al hombre, quien presentaba signos evidentes de estar bajo los efectos de una sustancia tóxica, por lo que procedieron a su detención para evitar un riesgo mayor y realizar el procedimiento correspondiente.

El señalado fue trasladado a los separos municipales, donde quedó a disposición de las autoridades mientras se determina su situación legal.

En tanto, la menor fue entregada a sus familiares, quienes cooperaron con los policías para esclarecer completamente los hechos.

Vecinos del sector señalaron que incidentes como éste han aumentado la preocupación en la comunidad, por lo que solicitaron mayor vigilancia en la zona, especialmente durante los horarios en los que los menores suelen transitar hacia tiendas y parques.

¿Qué consecuencias dejó el hecho?

Las autoridades confirmaron que se dará continuidad a las investigaciones para definir la responsabilidad del detenido.