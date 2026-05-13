Choque en Monclova: Melissa automovilista ilesa tras accidente vehicular

MONCLOVA, COAH.— Una joven automovilista protagonizó un aparatoso accidente la tarde de este miércoles sobre el bulevar Harold R. Pape, luego de presuntamente ignorar la luz roja de un semáforo y atravesarse al paso de otro vehículo, terminando con su automóvil severamente dañado sobre el camellón central tras impactarse contra una palma.

El percance ocurrió a la altura del cruce con el bulevar Francisco I. Madero, generando una fuerte movilización de autoridades municipales y un intenso congestionamiento vial sobre una de las principales arterias de la ciudad.

De acuerdo con los primeros reportes, Melissa de 27 años, conductora de un automóvil Honda Accord color gris, circulaba sobre el bulevar Harold R. Pape cuando, presuntamente, no logró detener su marcha a tiempo al llegar al cruce e ignoró la luz del semáforo por lo que acabó atravesándose en la trayectoria de un automóvil KIA K3 color gris.

La segunda unidad era conducida por Miguel Flores, quien transitaba por el bulevar Francisco I. Madero y no alcanzó a evitar el impacto, terminando por estrellarse en el costado izquierdo del Honda.

La fuerza del golpe provocó que la joven perdiera el control del volante, subiera abruptamente al camellón central y terminara su carrera al impactarse contra una palma, dejando la unidad con daños de consideración y obstruyendo parcialmente la circulación.

A pesar de lo aparatoso del choque y de los daños materiales registrados, la conductora resultó ilesa, situación que fue considerada afortunada por automovilistas que observaron la escena y temieron consecuencias más graves.

Elementos del Departamento de Control de Accidentes acudieron rápidamente para abanderar la zona y prevenir otro percance, debido al tráfico que comenzó a acumularse tras el accidente.

Sin embargo, la circulación lenta y el caos vehicular derivaron en un segundo choque por alcance a la altura de una agencia automotriz cercana, aunque sin personas lesionadas.

Finalmente, las autoridades municipales realizaron el peritaje correspondiente para deslindar responsabilidades y solicitaron el apoyo de una grúa para retirar el Honda Accord y trasladarlo a un corralón.