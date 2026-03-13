Desaparece Tabata N en Monclova: autoridades inician búsqueda

MONCLOVA, COAH.— La desaparición de una menor de 12 años generó la movilización de autoridades municipales la noche de este jueves, luego de que su madre acudiera a la Comandancia Municipal para solicitar apoyo para localizarla.

La menor fue identificada como Tabata N, quien presuntamente salió de su domicilio sin avisar a sus familiares, lo que provocó momentos de angustia entre sus seres queridos.

De acuerdo con la información proporcionada por la madre de familia, los hechos ocurrieron alrededor de las 16:20 horas del jueves, cuando la niña se encontraba dentro de la vivienda, en la colonia Mezquital del Valle, viendo televisión.

En un momento determinado, la menor salió del domicilio sin decir a dónde se dirigía, situación que fue notada minutos después por sus familiares, quienes de inmediato comenzaron a buscarla en los alrededores.

Ante la falta de resultados, la mujer decidió acudir a la comandancia municipal para reportar la situación y solicitar el apoyo de las autoridades.

La madre explicó a los oficiales que tras percatarse de la ausencia de su hija comenzó a buscarla con familiares cercanos y conocidos, sin embargo, ninguno tenía información sobre su paradero.

Asimismo, señaló que la menor no cuenta con amistades cercanas ni con teléfono celular, ya que el dispositivo que tenía actualmente se encuentra descompuesto.

Al momento de salir del domicilio, la menor vestía un short color amarillo con flores, descripción que fue proporcionada a las autoridades para facilitar su localización.

Tras recibir el reporte, personal de Seguridad Pública inició el procedimiento correspondiente, además de proporcionar a la madre el número de folio para dar seguimiento al caso.

Las autoridades también recabaron datos sobre el domicilio familiar ubicado en la colonia Mezquital del Valle, específicamente sobre la calle Valle Escondido.

Posteriormente, elementos policiacos acudieron al lugar para ampliar la información sobre la menor y comenzar con las labores de búsqueda en la zona.

Durante la entrevista con los oficiales, la madre señaló que su hija padece de sus facultades mentales y que en ocasiones suele salir sola del domicilio varias veces por semana, aunque regularmente regresa después de algún tiempo.