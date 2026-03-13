Incendio en Deportivo AHMSA de Monclova genera alarma entre vecinos

MONCLOVA, COAH.— Un incendio de maleza registrado la tarde de ayer dentro de las instalaciones del Deportivo AHMSA generó alarma entre vecinos de la colonia Primero de Mayo, luego de que las llamas crecieran rápidamente y amenazaran con extenderse hacia viviendas cercanas.

El siniestro ocurrió en el área del deportivo ubicado en ese sector, donde presuntamente varios menores ingresaron al lugar y, mientras jugaban, prendieron fuego a la maleza acumulada en el terreno. Debido a las condiciones de sequedad y al abandono del lugar, las llamas se propagaron con rapidez, alimentadas por la gran cantidad de hierba seca acumulada durante varios años sin mantenimiento.

Vecinos de la avenida Industrial señalaron que el fuego comenzó a crecer en cuestión de minutos, alcanzando una altura considerable y generando momentos de preocupación entre las familias que habitan en las inmediaciones. Las llamas estuvieron a punto de extenderse hacia un domicilio cercano, lo que provocó que algunos habitantes salieran de sus casas para alertar a las autoridades y solicitar apoyo.

Tras recibir el reporte, elementos del cuerpo de Bomberos se movilizaron rápidamente al lugar para combatir el incendio y evitar que se saliera de control. Los vulcanos trabajaron durante varios minutos hasta lograr sofocar las llamas y posteriormente realizaron labores de enfriamiento para asegurarse de que no quedaran brasas que pudieran reavivar el fuego.

De acuerdo con el reporte preliminar, dos postes de madera ubicados dentro del complejo deportivo resultaron dañados a consecuencia del calor y las llamas. Habitantes del sector señalaron que el lugar se encuentra prácticamente abandonado y con gran acumulación de maleza, lo que lo convierte en un riesgo constante para quienes viven en los alrededores.

Finalmente, gracias a la intervención oportuna de los bomberos, el incendio fue controlado antes de que alcanzara viviendas cercanas o provocara daños mayores en la colonia.