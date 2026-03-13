José Dávila imparte capacitación a Protección Civil en Escobedo

ESCOBEDO, COAH.— Con el propósito de fortalecer la preparación ante emergencias ambientales, elementos del cuerpo de Protección Civil y Bomberos de Escobedo participaron en una jornada de capacitación enfocada en la prevención y combate de incendios forestales, un problema que cada año representa una amenaza para zonas rurales y serranas de la región.

La capacitación fue impartida por el especialista José Dávila, representante de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, quien dirigió tanto la parte teórica como las prácticas dirigidas al personal de primera respuesta.

Durante la jornada, los rescatistas recibieron herramientas y conocimientos esenciales para enfrentar este tipo de siniestros, poniendo especial énfasis en la seguridad de los brigadistas y la protección del entorno natural.

Las actividades se realizaron bajo la coordinación del director de Protección Civil municipal, Carlos Raymundo Borrego Flores, junto con el coordinador operativo Juan Guadalupe Hernández Otero, quienes resaltaron la importancia de mantener al personal constantemente preparado ante cualquier contingencia.

Durante el entrenamiento se abordaron diversos temas, entre ellos protocolos de actuación, estrategias para la contención del fuego, manejo adecuado del equipo especializado y tácticas para enfrentar incendios en áreas de difícil acceso.

Asimismo, se destacó que una gran parte de los incendios forestales son provocados por descuidos humanos, por lo que la prevención y la concientización social juegan un papel fundamental para evitar este tipo de emergencias.

Como parte de la capacitación, los elementos de Protección Civil y Bomberos participaron en ejercicios de simulación que recrearon escenarios reales de incendios, lo que permitió reforzar la coordinación entre brigadistas y mejorar la toma de decisiones en situaciones de presión.

Autoridades municipales señalaron que este tipo de entrenamientos permiten fortalecer la capacidad de respuesta de los cuerpos de emergencia, reduciendo riesgos tanto para el personal operativo como para la población y los ecosistemas.

Ejercicios de simulación permitieron mejorar la coordinación y toma de decisiones en situaciones de emergencia.

Con estas acciones, el municipio de Escobedo busca reforzar la preparación de sus rescatistas de cara a la próxima temporada de incendios, periodo en el que las altas temperaturas y los fuertes vientos suelen incrementar el riesgo de siniestros en áreas forestales.