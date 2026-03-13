Accidente en Monclova: jóvenes motociclistas resultan heridos

MONCLOVA, COAH.— Dos jóvenes motociclistas estuvieron a punto de perder la vida la tarde de ayer luego de protagonizar un aparatoso accidente vial en calles del sector oriente de la colonia Emiliano Zapata, donde terminaron tendidos sobre el pavimento tras impactarse contra un automóvil.

El percance ocurrió en el cruce de la calle 3 y la calle 22, cuando los jóvenes circulaban a bordo de una motocicleta a velocidad considerable y sin tomar las debidas precauciones.

De acuerdo con los primeros reportes, al llegar a la intersección los motociclistas se atravesaron en la trayectoria de un automóvil Volkswagen Jetta color blanco que transitaba sobre la calle 22 con dirección de norte a sur.

Debido a la inesperada maniobra, el conductor del vehículo no logró evitar el impacto, provocando que tras la colisión ambos tripulantes de la motocicleta salieran proyectados violentamente contra la carpeta asfáltica.

El fuerte estruendo del choque alertó a vecinos del sector, quienes de inmediato realizaron el reporte a los números de emergencia al observar a los jóvenes tirados sobre el pavimento.

Minutos después arribaron al lugar paramédicos, quienes brindaron atención prehospitalaria a los motociclistas que presentaban golpes contusos y diversas escoriaciones producto de la caída.

Afortunadamente, tras ser valorados por los socorristas se determinó que las lesiones no ponían en riesgo su vida, por lo que no fue necesario su traslado a un hospital.

Por su parte, elementos del Departamento de Control de Accidentes realizaron el peritaje correspondiente para esclarecer la mecánica del percance.

Tras las primeras indagatorias, los oficiales señalaron que los motociclistas circulaban aparentemente a exceso de velocidad y sin las medidas de precaución necesarias.

Finalmente, ambos jóvenes fueron asegurados y trasladados a las instalaciones de Seguridad Pública, donde quedaron a disposición de las autoridades para el deslinde de responsabilidades.