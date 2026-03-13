Bomberos controlan incendio en expendio de cerveza en Monclova

MONCLOVA, COAH.— Un incendio registrado la tarde de ayer en la parte trasera de un expendio de cerveza generó la movilización del cuerpo del Heroico Cuerpo de Bomberos y momentos de alarma entre vecinos de la colonia Colinas de Santiago.

El siniestro ocurrió en un establecimiento SIX ubicado sobre la calle Calicanto, donde habitantes del sector detectaron una densa columna de humo que comenzó a elevarse desde el patio posterior del negocio.

Ante el temor de que el fuego se extendiera hacia el local o hacia las viviendas cercanas, los vecinos no dudaron en reportar la situación al Sistema Estatal de Emergencias.

Minutos después, elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos arribaron al sitio para atender el reporte y realizar una inspección en el área señalada.

Tras revisar la parte posterior del establecimiento, los "tragahumo" localizaron el fuego en un patio contiguo, donde se encontraba acumulada diversa basura y desechos que aparentemente fueron alcanzados por las llamas.

Debido a la presencia de material inflamable, el fuego generó una intensa humareda que alertó a los habitantes de la zona.

Los bomberos actuaron rápidamente para sofocar el incendio, evitando que se propagara hacia el interior del negocio o a las viviendas cercanas.

Luego de varios minutos de labores, el fuego fue completamente controlado y los elementos realizaron trabajos de enfriamiento en el área para evitar que las brasas reavivaran el siniestro.

Afortunadamente, las autoridades confirmaron que el incidente no dejó personas lesionadas ni daños estructurales en el establecimiento, limitándose únicamente a la quema de basura acumulada en el patio.

Vecinos del sector permanecieron atentos durante las maniobras de los bomberos, quienes finalmente lograron eliminar cualquier riesgo en la zona.

Las autoridades aprovecharon el incidente para exhortar a la ciudadanía a evitar la acumulación de basura en patios o terrenos baldíos, ya que este tipo de prácticas puede provocar incendios y poner en peligro a la comunidad.