Vecinos de Obrera Norte alertan hedor en Monclova

MONCLOVA, COAH. — La mañana de este lunes, vecinos de la colonia Obrera Norte reportaron olores fétidos que invadieron las calles cercanas, lo que generó alarma y movilizó a las autoridades municipales luego del insoportable hedor.

El reporte fue recibido cerca de las 09:00 horas, indicando que los olores desagradables emanaban desde la calle Secundaria 6, lo que llevó a la Policía Municipal a realizar una inspección en el área.

Tras una revisión exhaustiva, elementos preventivos descubrieron que el origen del mal olor provenía de una rejilla de alcantarillado localizada en la barda de la empresa Altos Hornos de México (AHMSA).

Sin embargo, después de inspeccionar el lugar, los oficiales confirmaron que no había indicios visibles de un derrame o situación fuera de lo común en la zona. El mal olor seguía emanando de la alcantarilla, pero no se encontraron evidencias inmediatas de un incidente que lo provocara.

Las autoridades municipales quedaron al tanto de la situación para seguir investigando el origen exacto del problema y tomar las medidas correspondientes, con el fin de evitar que el problema persista.