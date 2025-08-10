Joven de 18 años gravemente herido en accidente de motocicleta en San Buenaventura

SAN BUENAVENTURA, COAH. — Un joven de 18 años resultó gravemente herido la mañana de este domingo luego de derrapar en su motocicleta a la entrada de la ciudad, sobre la carretera federal 30.

El afectado fue identificado como Ángel Emanuel Martínez Rodríguez, quien regresaba a su casa ubicada en Praderas del Sur en Monclova cuando perdió el control de la unidad y cayó de manera aparatosa sobre el asfalto.

El accidente le provocó múltiples heridas y probables fracturas en diversas partes del cuerpo.

Elementos de Protección Civil de San Buenaventura acudieron rápidamente al lugar del siniestro para brindarle los primeros auxilios.

Posteriormente, trasladaron de urgencia a Ángel Emmanuel al Hospital General Amparo Pape de Benavides en Monclova, donde su estado de salud fue reportado como sumamente crítico.

Autoridades señalaron que el joven llevaba puesto el casco de seguridad, lo cual fue determinante para evitar lesiones aún más graves.

Sin embargo, su condición médica sigue siendo delicada y permanece bajo estricta observación de los especialistas.