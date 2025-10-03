Axel Javier Cano Piñón capturado tras robo en taller de Monclova

MONCLOVA, COAH.- Un hombre fue detenido la tarde de este viernes por el robo de una batería de camión en un taller ubicado en el Libramiento Carlos Salinas de Gortari, a la altura de la avenida Sidermex. La rápida intervención de la Policía Municipal evitó que el presunto ladrón lograra escapar con el botín.

El detenido, identificado como Axel Javier Cano Piñón, de 28 años, explicó que había ingresado al taller en busca de objetos para robar, motivado por su adicción a las drogas. Al ser asegurado, se le confiscó una batería marca LTH, que fue puesta a disposición de las autoridades.

El incidente ocurrió a las 14:30 horas, cuando oficiales a bordo de la unidad 252 de la Policía Escolar fueron alertados por un reporte que indicaba la presencia de una persona sospechosa en el taller de camiones, que estaba cerrado al público. Al llegar al lugar, un hombre que se encontraba fuera del taller les hizo señas para que lo siguieran.

Al ingresar al predio, los oficiales encontraron a un individuo que intentaba salir del taller con una batería de camión en las manos.

El dueño del taller, quien había visto el robo a través de sus cámaras de seguridad, corroboró que la persona había roto el cristal de uno de los camiones y había sustraído la batería.

El detenido fue trasladado a la Comandancia Municipal junto a la batería. Trascendió que el tipo ya se había llevado otro acumulador pero fue capturado al regresar por otro.

Las autoridades abrieron una investigación por robo, mientras que el dueño del taller denunció los daños causados por el ladrón, que incluyeron la rotura del cristal de un camión.

Axel Javier Cano Piñón fue turnado ante el Ministerio Público bajo el cargo de robo agravado daños, y/o lo que resulte.