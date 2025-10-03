Joven conductora provoca colisión vehicular en Monclova

MONCLOVA, COAH.- Un aparatoso choque por alcance se registró la noche del jueves sobre el bulevar Benito Juárez, a la altura de la colonia Picasso, donde una joven conductora impactó por detrás a otro vehículo tras no guardar la distancia adecuada.

El percance ocurrió cerca de las 22:00 horas, cuando Gabriela García Salas circulaba hacia el poniente a bordo de una camioneta Dodge Caravan color negro.

Al aproximarse al cruce con la calle Lemans, el vehículo que iba adelante frenó de forma inesperada y ella no pudo detenerse a tiempo.

La unidad afectada era una Ford Bronco azul, la cual repentinamente se detuvo por causas no esclarecidas.

El golpe alcanzó también al automóvil donde viajaba Genaro Esquivel Cabrera, un paisano originario de Dallas, Texas, que venía acompañado de su esposa.

El hombre explicó a los oficiales que se dirigía al Estado de Guanajuato para visitar a su madre enferma y que no tenía intención de retrasarse por trámites o ajustadores.

Aunque su vehículo resultó con daños menores, decidió retirarse del lugar sin presentar cargo alguno.

Elementos del Departamento de Control de Accidentes arribaron a la zona para recabar información del incidente y confirmar que no hubiera personas lesionadas.

Los vehículos principales involucrados quedaron bajo revisión para deslindar responsabilidades.