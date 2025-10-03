Intenso incendio en Colinas de Santiago moviliza a Bomberos de Monclova

MONCLOVA, COAH.- Un intenso incendio registrado durante la madrugada del viernes generó alarma entre habitantes del sector Colinas de Santiago, luego de que el humo pareciera salir del Jardín de Niños "Amparo Pape de Benavides".

El reporte llegó a los números de emergencia poco antes de las 02:00 horas, cuando vecinos observaron una columna de humo denso que, a la distancia, parecía provenir del interior del plantel.

Al sitio acudieron elementos municipales y una unidad de Bomberos, quienes al inspeccionar la zona confirmaron que las llamas se originaban en un terreno baldío ubicado justo al costado del kínder, no dentro de sus instalaciones.

No obstante, por la cercanía y la intensidad del fuego, la intervención fue inmediata para evitar que las llamas se propagaran.

Vecinos de la calle Martín de Zavala, entre ellos un vecino identificado como Juan, fueron quienes dieron aviso tras ver cómo el humo cubría parte del vecindario.

La densa nube hacía pensar que el fuego consumía el interior del jardín de niños, lo que generó gran preocupación entre quienes viven en los alrededores.

Policías municipales acordonaron el área y controlaron el paso vehicular mientras los bomberos trabajaban con una motobomba para sofocar el siniestro.

Dentro del predio incendiado se hallaron indicios de basura acumulada y restos de neumáticos, materiales que alimentaron las llamas y generaron el espeso humo.

Las autoridades sospechan que el incendio pudo haber sido provocado deliberadamente, presumiblemente por personas que acostumbran quemar objetos para recuperar metales como cobre.

Aunque no hubo daños al plantel educativo ni personas lesionadas, se abrió un reporte interno para investigar el origen del fuego y evitar que situaciones similares vuelvan a poner en alerta a la comunidad.