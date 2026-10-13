Humo negro en Monclova por incendio en tiradero clandestino de llantas

MONCLOVA, Coah.– Una columna de humo negro que podía observarse desde distintos puntos del sector sur de la ciudad movilizó a bomberos y Protección Civil, luego de que se reportara el incendio de un tiradero clandestino de llantas y basura a un costado del libramiento Carlos Salinas de Gortari, a la altura de la colonia Colinas de Santiago.

El siniestro fue reportado alrededor de las 10:00 horas de este martes, cuando vecinos de la zona alertaron a las autoridades sobre las llamas que consumían un montículo de neumáticos y desechos acumulados a la orilla de la vialidad.

Ante el riesgo de que el fuego se extendiera hacia la vegetación cercana, elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos se movilizaron hasta el sitio para combatir las llamas y controlar la emergencia.

Los vulcanos realizaron las maniobras necesarias para sofocar el incendio y evitar que avanzara hacia otras áreas, mientras personal de Protección Civil atendía el reporte.

I

La densa humareda generada por la quema de llantas llamó la atención de habitantes de distintos sectores del sur de Monclova, quienes pudieron observar la columna negra a distancia.

Aunque de manera preliminar se señaló que el fuego habría sido provocado por personas que prendieron los desechos, las circunstancias del incidente no fueron confirmadas oficialmente.

Por fortuna, no se reportaron personas lesionadas. Las autoridades atendieron la emergencia para evitar que el incendio representara un riesgo mayor para la población y el entorno.