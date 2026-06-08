Se roba bicicleta y le ´cae´ la Policía

MONCLOVA, COAH.- Lo que parecía una simple parada para mitigar el intenso calor terminó convirtiéndose en un mal momento para un adulto mayor de la colonia Leandro Valle, luego de que un hombre aprovechara un descuido para apoderarse de su bicicleta y emprender la huida por las calles del sector.

Los hechos ocurrieron sobre la calle José Ramos, donde don Juan circulaba a bordo de su bicicleta cuando decidió detenerse en una tienda de abarrotes para comprar una bebida refrescante. Apenas había ingresado al establecimiento cuando un sujeto identificado como Azael Carreón, quien dijo desempeñarse como lavacoches, observó la unidad sin vigilancia y presuntamente aprovechó la oportunidad para llevársela.

De acuerdo con testigos, el individuo montó la bicicleta y se alejó pedaleando rápidamente por diversas calles de la colonia, sin imaginar que varios vecinos habían presenciado la acción y de inmediato reportaron lo ocurrido al sistema de emergencias. Gracias a la información proporcionada por los ciudadanos, elementos de la Policía Municipal desplegaron un operativo de búsqueda en el sector y lograron ubicar al sospechoso cuando aún circulaba por la avenida Leandro Valle.

Al ser interceptado por los uniformados, el hombre intentó deslindarse de los señalamientos y aseguró que todo se trataba de una confusión. Sin embargo, sus explicaciones no convencieron a los oficiales. Minutos después llegó al lugar el propietario de la bicicleta, quien identificó plenamente tanto la unidad como al individuo que presuntamente se la había llevado.

Ante el señalamiento directo y al ser encontrado en posesión de la bicicleta, los elementos municipales procedieron al aseguramiento del vehículo y a la detención de Azael Carreón. El presunto responsable fue trasladado a las instalaciones de Seguridad Pública, donde quedó a disposición de las autoridades correspondientes para determinar su situación legal y deslindar responsabilidades. La bicicleta fue recuperada y entregada bajo los procedimientos correspondientes, evitando que el adulto mayor sufriera una pérdida mayor.