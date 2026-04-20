Monclova: Hombre causa accidente y caos vehicular

MONCLOVA, COAH.– Un aparatoso accidente vial registrado la mañana de este lunes en las inmediaciones de la rotonda de Benito Juárez dejó como saldo a dos mujeres lesionadas y cuantiosos daños materiales, además de provocar un importante caos vehicular.

El percance ocurrió alrededor de las 10:00 horas en el entronque del bulevar Benito Juárez y el bulevar Ejército Mexicano, cuando Rodolfo Villegas, al volante de un Nissan Sentra, intentó incorporarse a la circulación sin tomar las debidas precauciones.

Fue en ese momento que le cerró el paso a un Honda Fit color rojo, conducido por Alondra Orozco, quien pretendía tomar el bulevar Juárez cuando no logró evitar el impacto y terminó estrellándose contra el costado del vehículo que se le atravesó.

Tras la colisión, tanto la conductora del Honda como la acompañante del presunto responsable resultaron lesionadas, lo que generó la movilización inmediata de paramédicos de la Cruz Roja Mexicana.

Los socorristas brindaron atención en el lugar y valoraron a ambas mujeres, siendo necesario abordar a la conductora del Honda a la ambulancia para una revisión más detallada debido a los golpes sufridos.

Elementos del Departamento de Control de Accidentes arribaron al sitio para tomar conocimiento de lo ocurrido, realizando el peritaje correspondiente y elaborando el croquis del accidente.

De manera preliminar, las autoridades señalaron como presunto responsable a Rodolfo Villegas, por no respetar el derecho de vía al incorporarse a la rotonda.

El accidente provocó la paralización momentánea de la circulación en el sector, ya que los vehículos quedaron atravesados con severos daños, generando filas de automovilistas hasta que se permitió su retiro.

Finalmente, se solicitó el apoyo de una grúa para remolcar el Honda Fit a un corralón, mientras que el conductor señalado fue asegurado y trasladado a la Comandancia Municipal, donde buscaría llegar a un acuerdo para la reparación de los daños.