Operativo de vigilancia en Cuatro Ciénegas: Detienen a una persona

CUATRO CIÉNEGAS, COAH.– Un presunto distribuidor de droga fue detenido por elementos de la Policía Municipal luego de ser sorprendido en posesión de diversas dosis de narcóticos en calles de la colonia 26 de Marzo, durante un operativo de vigilancia realizado la tarde de ayer.

El detenido fue identificado como Miguel Ángel Menchaca Zúñiga, de 26 años de edad, quien fue interceptado por los uniformados sobre la calle Guadalupe Quintanilla, mientras realizaban recorridos preventivos contra el narcomenudeo en distintos sectores del municipio.

Durante la revisión correspondiente, los agentes localizaron entre las pertenencias del joven cuatro envoltorios con material granulado con características similares a la droga conocida como cristal, así como cuatro bolsitas con hierba seca, presuntamente marihuana. Ante ello, los oficiales procedieron a su detención y aseguraron la sustancia como evidencia.

El hombre fue trasladado a las instalaciones de la corporación, donde quedó a disposición del juez en turno, quien ordenó su consignación ante el Ministerio Público para que se determine su situación jurídica en las próximas horas.

Autoridades señalaron que este aseguramiento representa un golpe directo al narcomenudeo en Cuatrociénegas, ya que la detención ocurrió en un sector previamente señalado por vecinos como punto activo de presunta distribución de droga. Añadieron que los operativos continuarán de manera permanente para reforzar la seguridad e inhibir la venta de sustancias ilícitas.