Bebé sufre quemaduras con sopa hirviendo en Monclova

MONCLOVA, COAH.– Momentos de angustia se vivieron durante la madrugada en la Clínica 7 del Seguro Social, luego del ingreso de un menor de apenas un año y medio de edad con quemaduras de consideración en varias partes de su cuerpo.

El reporte fue emitido cerca de las 04:50 horas, cuando personal médico del área de urgencias solicitó la intervención de las autoridades para tomar conocimiento del caso, como parte de los protocolos establecidos ante este tipo de lesiones.

El pequeño, identificado como Luis N., presentaba quemaduras de segundo grado en la espalda, hombro, región pélvica y partes íntimas, lo que encendió las alertas entre el personal de salud.

De acuerdo con la versión proporcionada por su madre, el accidente ocurrió dentro del domicilio familiar, cuando de manera repentina se le derramó sopa caliente que se encontraba en la estufa, provocándole las lesiones.

Tras el incidente, el menor fue trasladado de inmediato al hospital, donde médicos y enfermeros actuaron con rapidez para estabilizarlo y brindarle la atención necesaria, evitando que su estado de salud se agravara.

A pesar de lo delicado del caso, se informó que el menor se mantiene estable y permanece bajo observación médica, mientras especialistas monitorean su evolución.

Elementos de las corporaciones correspondientes acudieron al nosocomio para recabar información y dar seguimiento al reporte, sin que hasta el momento se hayan detectado indicios de otra situación distinta a un accidente doméstico.