Bomberos controlan incendio en lote baldío de Monclova

MONCLOVA, COAH.- La tarde de ayer, una intensa movilización de elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos Monclova y de auxilio se registró tras el reporte de un incendio en un yonke ubicado en la colonia Primero de Mayo.

Al llegar, los rescatistas confirmaron que el fuego no se originaba dentro del yonke, sino en un lote baldío contiguo, situado sobre la avenida Industrial, a un costado del Deportivo AHMSA. Las llamas avanzaban entre desechos y maleza seca, generando una densa columna de humo visible a varias cuadras.

De acuerdo con los primeros informes, no es la primera vez que ese predio registra incendios. Vecinos del sector han reportado en reiteradas ocasiones siniestros similares, presuntamente provocados por personas que ingresan al lugar, lo que mantiene en alerta constante a las autoridades.

Las labores de contención se extendieron por varios minutos hasta lograr sofocar por completo el fuego, evitando que se propagara hacia el yonke y zonas aledañas. No se reportaron personas lesionadas ni daños mayores.

Elementos de Protección Civil tomaron conocimiento de los hechos y reiteraron el llamado a la ciudadanía para evitar prácticas que puedan detonar este tipo de incidentes, además de exhortar a reportar cualquier actividad sospechosa en el área.