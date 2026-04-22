Por tratar de rebasar queda motociclista atrapado bajo dompe

MONCLOVA, COAH.– Un intento por ganar unos segundos en el camino terminó en una escena de angustia la mañana de este miércoles sobre el Libramiento Eliseo Mendoza Berrueto, donde un motociclista quedó gravemente lesionado tras terminar debajo de un camión de carga.

El afectado fue identificado como Natanael, quien circulaba a bordo de una motocicleta Italika cuando decidió rebasar por el acotamiento, sin medir el riesgo de la maniobra.

¿Cómo ocurrió el accidente?

De acuerdo con los primeros reportes, en ese momento el operador de un camión tipo dump, un International propiedad de la empresa IMCO, realizó un viraje hacia la derecha con la intención de ingresar a un terreno en construcción, cerrándole el paso al motociclista.

El impacto fue inevitable. La motocicleta se estrelló contra la pesada unidad y, tras el golpe, el joven fue arrastrado hasta quedar parcialmente bajo las llantas del camión, en una escena que heló la sangre de quienes presenciaron el accidente.

Testimonios de testigos

Testigos relataron que los gritos de auxilio del motociclista rompieron el silencio del lugar, mientras permanecía atrapado, inmovilizado y a merced del peso del vehículo.

Afortunadamente, el percance ocurrió sobre un tramo de terracería, lo que ayudó a amortiguar la presión y evitó que el desenlace fuera fatal.

Rescate y atención médica

Paramédicos de la Cruz Roja arribaron de inmediato y, en una maniobra contrarreloj, lograron rescatar al lesionado, incluso removiendo tierra para liberarlo de debajo del camión.

Una vez fuera, fue estabilizado y trasladado de urgencia a la Clínica 7 del Seguro Social, donde su estado de salud fue reportado como delicado debido a posibles lesiones internas.

Elementos de la Policía Estatal Coahuila acudieron para tomar conocimiento de los hechos y realizar el peritaje correspondiente, señalando como probable responsable al motociclista por realizar un rebase indebido en el acotamiento.