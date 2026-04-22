En Cuatro Ciénegas aseguran en cateo metanfetamina

CUATRO CIÉNEGAS, COAH.– Un operativo coordinado entre corporaciones de los tres niveles de gobierno derivó en el cateo de un domicilio de la colonia 20 de Noviembre y la detención de un hombre, así como el aseguramiento de droga conocida como metanfetamina, durante la madrugada de este martes.

La intervención se llevó a cabo en un inmueble ubicado en el cruce de las calles Privada 2 y Otilia Salinas, donde autoridades implementaron el despliegue como parte de acciones de combate a la venta de narcóticos en la región.

El operativo y su desarrollo

En el operativo participaron elementos de Seguridad Pública Municipal bajo el esquema de Mando Coordinado, oficiales de la Policía Estatal Coahuila, detectives de la Agencia de Investigación Criminal y personal de instancias federales, quienes actuaron de manera conjunta para ejecutar la orden judicial.

El cateo inició alrededor de la 01:00 horas y, tras casi una hora de labores, concluyó con resultados positivos para las autoridades.

Durante la inspección del inmueble, fue detenido Hipolito N, alias Polito, además de localizarse y asegurarse una sustancia con características propias de la metanfetamina, cuya cantidad no fue precisada de manera oficial.

Consecuencias del operativo

Tras el aseguramiento, el domicilio quedó bajo resguardo de las autoridades municipales, mientras que el detenido fue puesto a disposición del Ministerio Público correspondiente, donde se definirá su situación legal.

El despliegue generó expectación entre vecinos del sector, quienes observaron la movilización de unidades durante la madrugada, en un operativo que transcurrió sin incidentes mayores.

Las autoridades señalaron que este tipo de acciones forman parte de los trabajos de inteligencia e investigación para combatir el narcomenudeo en la región, por lo que continuarán los operativos de manera permanente.