Tres detenidos por posesión de sustancias en Cuatro Ciénegas

CUATRO CIÉNEGAS, COAH.— Tres personas fueron detenidas en distintos puntos del municipio tras ser sorprendidas en posesión de droga, durante acciones de vigilancia implementadas por elementos de la Policía Estatal Coahuila. Los implicados fueron puestos a disposición del Ministerio Público por delitos contra la salud.

El primer aseguramiento ocurrió en calles de la colonia Los Álamos, donde los oficiales realizaban un recorrido preventivo. Ahí detectaron a dos sujetos cuya conducta evasiva llamó la atención de los uniformados. Al intervenirlos para una revisión, se identificaron como José Martín, de 23 años, con domicilio en Privada 1 de dicha colonia, e Iván Eliud, también de 23 años, residente de la Zona Centro.

Durante la inspección, los agentes localizaron entre sus pertenencias una bolsa de mano color blanco que contenía seis envoltorios con sustancia granulada, de características similares al narcótico conocido como cristal. Ambos fueron asegurados en el lugar.

En una acción por separado, sobre la calle Niños Héroes de la zona centro, los oficiales detectaron a una mujer que portaba una bolsa transparente. Al ser abordada, dijo llamarse Carmen Regina, de 39 años. En la revisión, se le encontraron sustancias con apariencia de cristal, así como otra bolsa con hierba verde con características propias de la marihuana.

Los tres detenidos fueron trasladados y consignados ante el Ministerio Público del fuero común, donde se determinará su situación legal conforme a los indicios asegurados.