Nacimiento en ambulancia: madre e hija llegan a hospital en Monclova

MONCLOVA, Coah.- La llegada al Hospital General Amparo Pape de Benavides tuvo que esperar, pues una mujer originaria de Nueva Rosita dio a luz a bordo de una ambulancia del SAMU mientras era trasladada hacia Monclova.

Los hechos ocurrieron pasado el mediodía de este sábado, cuando la unidad de emergencia salió de Nueva Rosita y se dirigía hacia el nosocomio con Belén Alejandra López, quien comenzó con el trabajo de parto durante el trayecto y finalmente dio a luz a una pequeña antes de llegar a su destino.

Ante la situación, el operador de la ambulancia solicitó mediante el Sistema Estatal de Emergencias 911 el apoyo de las autoridades viales para poder avanzar con mayor rapidez hacia el hospital.

Elementos de Tránsito Municipal se colocaron estratégicamente sobre el bulevar Harold R. Pape y comenzaron a abrir paso a la ambulancia, permitiendo que avanzara con mayor facilidad entre el tráfico.

Aunque la madre y la recién nacida se encontraban fuera de peligro, los paramédicos consideraron necesario agilizar su llegada al Hospital General Amparo Pape de Benavides para que ambas recibieran la atención médica correspondiente.

La coordinación entre el personal del SAMU y los agentes de Tránsito permitió que la unidad llegara rápidamente al nosocomio, donde madre e hija quedaron bajo atención médica.

Por fortuna, tanto Belén Alejandra como la pequeña se reportaron fuera de peligro.