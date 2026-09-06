Camioneta Dodge Journey se incendia en Monclova: bomberos controlan el fuego

MONCLOVA, Coah. - Lo que parecía una mañana tranquila de exhibición terminó entre llamas, luego de que una camioneta que se encontraba a la venta en la Plaza de las Garzas se incendiara y movilizara a los cuerpos de emergencia.

El reporte ingresó alrededor de las 07:40 horas de este sábado, sobre la calle Hidalgo, cerca de su cruce con Roberto Moreno, frente a Soriana Pape.

La unidad afectada era una Dodge Journey de procedencia extranjera, que permanecía estacionada junto con otros vehículos que se encontraban en exhibición para su venta.

Al encontrarse el sitio a pocas cuadras de la Comandancia Municipal, la movilización fue rápida y los elementos de seguridad solicitaron el apoyo del Heroico Cuerpo de Bomberos.

A su llegada, los vulcanos encontraron la camioneta en llamas, principalmente en el área del motor, por lo que de inmediato comenzaron a combatir el fuego.

Los bomberos trabajaron hasta controlar la emergencia y evitar que el incendio se propagara hacia otros vehículos o establecimientos cercanos.

Aunque entre las primeras hipótesis se contempló una posible falla eléctrica, las causas exactas del incendio deberán ser determinadas mediante la inspección correspondiente.

El siniestro dejó únicamente daños materiales, ya que no se reportaron personas lesionadas.