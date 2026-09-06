Hombre causa accidente en colonia Ciudad Deportiva de Monclova

MONCLOVA, COAH.- Por intentar rebasar sin la debida precaución, el conductor de un Chevrolet Spark terminó provocando un fuerte accidente que dejó daños materiales en su vehículo y en una camioneta ajena, en calles de la colonia Ciudad Deportiva.

El percance ocurrió alrededor de las 11:30 horas en el cruce de las calles Cuauhtémoc y Cuarta, donde Luisa Hernández circulaba a bordo de una Hyundai Creta blanca.

La conductora avanzaba por Cuauhtémoc y pretendía incorporarse hacia la calle Cuarta para estacionarse y descender rumbo a la Unidad Deportiva Nora Leticia Rocha. Sin embargo, Jorge Ojeda, quien manejaba un Chevrolet Spark, intentó rebasarla sin percatarse de la maniobra que realizaba la conductora, por lo que terminó impactándose contra el costado izquierdo de la camioneta.

El choque ocasionó daños considerables en la parte frontal del Spark, al grado de que la unidad ya no pudo continuar su marcha y fue necesario solicitar una grúa para trasladarla a un corralón.

Elementos de Control de Accidentes acudieron al sitio para realizar el peritaje y establecer la mecánica del percance, así como deslindar responsabilidades.

Posteriormente, ambos involucrados fueron trasladados a la Comandancia Municipal, donde buscaron llegar a un acuerdo para cubrir los daños mediante los ajustadores de seguros y evitar que el caso fuera turnado al Ministerio Público.