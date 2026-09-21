Menor de 14 años resulta herida en accidente de moto en Monclova

Una adolescente de 14 años resultó lesionada y fue hospitalizada durante la madrugada, luego de salir proyectada tras un choque entre dos motocicletas en la colonia Las Flores.

El accidente ocurrió la madrugada del domingo, en el cruce de las calles Josefa Ortiz de Domínguez y Río Pánuco, donde circulaba Dana Alexa Saucedo López, vecina del mismo sector.

De acuerdo con los primeros informes, la menor transitaba por la vía preferente cuando otra motocicleta, cuyo conductor fue identificado por vecinos como Ángel Barrera, presuntamente no respetó el alto y se impactó contra la unidad que conducía la adolescente.

Tras el impacto, Dana salió proyectada y cayó contra el pavimento, donde quedó tendida con diversas lesiones. Testigos solicitaron la presencia de los cuerpos de emergencia.

Paramédicos del Grupo de Rescate y Urgencias Médicas (GRUM) acudieron al sitio y brindaron los primeros auxilios a la menor. Posteriormente, determinaron su traslado al Hospital General de Zona número 7 del IMSS, donde quedó bajo atención médica.

Familiares de la adolescente acudieron al lugar y señalaron al motociclista involucrado, al asegurar que después del accidente abandonó el sitio a bordo de su vehículo.

Según los mismos señalamientos, el joven habría intentado ocultarse en un lavado de vehículos ubicado en las inmediaciones, también en la colonia Las Flores.

Acciones de la autoridad

Elementos de Seguridad Pública y agentes de Control de Accidentes realizaron una búsqueda por el sector para localizar al presunto responsable, pero el operativo concluyó sin resultados.

Las autoridades efectuaron las diligencias correspondientes para establecer las circunstancias del accidente y determinar responsabilidades.