Ingiere medicamento y termina hospitalizada

Una mujer de 43 años fue atendida la tarde del domingo, luego de que presuntamente ingiriera medicamento controlado en un domicilio de la colonia Ampliación Las Misiones.

El reporte de emergencia se recibió alrededor de las 18:30 horas, cuando familiares solicitaron apoyo al detectar que la mujer se encontraba en una condición que les generó preocupación.

¿Cómo ocurrió la emergencia?

De acuerdo con la información proporcionada a las autoridades, la mujer habría consumido aproximadamente seis tabletas de alprazolam, aunque no se precisó la cantidad de miligramos correspondiente a cada pastilla.

Sus familiares señalaron además que el medicamento presuntamente fue combinado con melatonina. Después de la ingesta, la mujer aparentemente dejó de responder a estímulos verbales, por lo que solicitaron la intervención de los cuerpos de emergencia.

El llamado movilizó a los socorristas hasta un domicilio ubicado en el cruce de las calles San Francisco de Asís y De la Fátima, en Ampliación Las Misiones.

Acciones de la autoridad

En el lugar, los elementos de auxilio brindaron los primeros auxilios y realizaron una valoración inicial de la mujer. Ante la situación, sus familiares decidieron trasladarla en un vehículo particular hasta la Clínica 7 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), donde quedó bajo atención médica.

Las autoridades tomaron conocimiento del caso y dieron seguimiento a la situación, mientras la mujer permanecía bajo valoración médica.