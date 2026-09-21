Le cierran el paso Taxista sale lesionado

FRONTERA, COAH.- Un taxista resultó con golpes leves luego de que un automóvil se atravesara en su camino y provocara un choque para después escapar del lugar, durante la noche de ayer en la colonia Independencia.

El accidente ocurrió sobre la calle Coahuila, donde Juan de Jesús San Miguel Marines, de 33 años y vecino de la colonia Asturias, conducía un Nissan March blanco, número económico 89, con dirección al oriente.

Al llegar al cruce con la calle Primero de Mayo, un Chevrolet Aveo azul que circulaba por esa arteria se atravesó repentinamente al paso del taxi, luego de que su conductor ignorara el señalamiento de alto.

Juan de Jesús manifestó que llevaba el derecho de vía y que, debido a lo repentino de la maniobra, prácticamente no tuvo oportunidad de evitar el impacto.

Tras la colisión, el conductor del Aveo no permaneció en el sitio para responder por los daños o verificar el estado del taxista. Aceleró y abandonó el lugar, dejando la unidad de alquiler averiada.

Testigos solicitaron la intervención de los cuerpos de emergencia. Minutos después, paramédicos del Grupo de Rescate y Urgencias Médicas (GRUM) acudieron para valorar al operador.

El taxista presentó algunos golpes, aunque las lesiones fueron consideradas leves y no requirió traslado a un hospital.

Posteriormente arribaron elementos de Peritaje, quienes tomaron conocimiento del accidente y recabaron información sobre el vehículo señalado como responsable.

Las autoridades realizaron recorridos para tratar de ubicar el Chevrolet Aveo azul, pero no lograron localizarlo. El conductor consiguió escapar del lugar.