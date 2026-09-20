Se enfrentan pandillas con cuchillos en Esperanzas

Una riña entre presuntos integrantes de pandillas rivales provocó la movilización de elementos de Seguridad Pública durante la tarde del domingo, luego de que vecinos de la colonia Esperanzas reportaran un enfrentamiento en el que habrían utilizado cuchillos.

El incidente fue reportado en el cruce de las calles 44 y Juan Diego, al oriente de la ciudad, donde habitantes del sector señalaron que cerca de 20 sujetos participaban en la pelea.

De acuerdo con los testimonios de los vecinos, varios de los involucrados portaban armas blancas mientras se enfrentaban entre sí. Durante el altercado, una persona habría resultado lesionada con un cuchillo.

Ante el reporte, elementos de Seguridad Pública se trasladaron al sitio para intervenir y evitar que la confrontación continuara.

Sin embargo, al momento de la llegada de los agentes, los participantes ya se habían retirado del lugar.

Los policías tampoco localizaron a la persona que, según las versiones proporcionadas por los vecinos, habría resultado lesionada durante la riña.

La búsqueda de los involucrados se extendió en el sector, pero ninguno fue localizado en el punto señalado.

Por estos hechos no se reportaron personas detenidas, mientras que la zona quedó sin la presencia de los rijosos.

El enfrentamiento generó preocupación entre habitantes de la colonia Esperanzas debido a la cantidad de personas que, según los testimonios, participaron en la pelea y al presunto uso de cuchillos.

Seguridad Pública atendió el llamado y realizó la búsqueda de los participantes, aunque al llegar al sitio señalado ya no encontró a los involucrados ni al supuesto lesionado.