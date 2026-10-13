Intentan echar de su casa a ex obrero de AHMSA

MONCLOVA, COAH.– La disputa por una vivienda y los señalamientos sobre el manejo de una pensión llevaron a Bernardo Peña Zamora, de 65 años y extrabajador de Altos Hornos de México (AHMSA), a solicitar la intervención de la Policía Municipal, luego de denunciar que no podía ingresar a su domicilio.

El conflicto se agravó cuando familiares reportaron que presuntamente estaban retirando pertenencias de la casa, entre ellas una estufa. Ante la situación, solicitaron apoyo de las autoridades para evitar que continuaran sacando objetos mientras el adulto mayor enfrentaba dificultades para acceder al inmueble.

De acuerdo con la versión de Bernardo, al regresar encontró la puerta asegurada con una cadena y no pudo entrar. El hombre, quien enfrenta las secuelas de una embolia, recurrió a sus hermanos para pedir ayuda y solicitar que las autoridades intervinieran.

A la disputa por la vivienda se sumaron acusaciones relacionadas con la pensión del exobrero, que, según sus familiares, asciende aproximadamente a 20 mil pesos mensuales. Los señalamientos apuntan a Bernardo Peña Hernández Junior y Yosdi Yajaira Peña Hernández, así como a María Hernández, expareja del pensionado, quienes presuntamente tendrían acceso al dinero mediante una aplicación bancaria.

Sus familiares afirmaron que Bernardo revisó recientemente su cuenta y encontró un saldo de apenas mil pesos. Sin embargo, el destino de los recursos y las condiciones en que se realizaron los movimientos deberán ser aclarados por las instancias correspondientes.

Además, el adulto mayor habría denunciado la presunta sustracción de pertenencias y solicitado una restricción de acercamiento contra sus hijos, cuya vigencia y alcances deberán confirmarse oficialmente.

Elementos de la Policía Municipal acudieron para atender el conflicto y trasladaron a Bernardo Peña Hernández Junior y a Yosdi Yajaira Peña Hernández a las instalaciones de Seguridad Pública en calidad de presentados.

Durante la intervención, la hija del adulto mayor habría sido detenida luego de presuntamente negarse a entregar la llave de la vivienda, pese a que, según la información proporcionada, existía una orden de restricción vigente en su contra.

El caso quedó sujeto a la revisión de las autoridades, que deberán esclarecer los señalamientos relacionados con el acceso al domicilio, el retiro de pertenencias y el manejo de la pensión.