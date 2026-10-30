Salen por la cena y chocan con camioneta

FRONTERA, Coah. - Lo que sería una salida rápida para comprar comida terminó con dos personas en el hospital, luego de que una pareja que viajaba en motocicleta se viera involucrada en un accidente contra una camioneta en la colonia Bellavista.

El percance se registró durante la noche de ayer en el cruce de las calles Coahuila y Durango, donde Orlando y su esposa Natalí se desplazaban rumbo a un restaurante para adquirir alimentos.

De acuerdo con el relato del motociclista, al llegar a la intersección, una camioneta Honda Pilot blanca, conducida por Rosa Isela, habría invadido su trayectoria, por lo que no alcanzó a evitar el impacto.

La motocicleta terminó golpeando la zona de la puerta trasera de la unidad, lo que ocasionó que sus dos tripulantes cayeran y sufrieran diversas lesiones.

La pareja había dejado a sus hijos al cuidado de sus familiares antes de salir a realizar la compra; sin embargo, el trayecto se vio interrumpido por el accidente.

Paramédicos de Protección Civil acudieron para atender a los afectados y, debido a las lesiones que presentaban, los trasladaron a la Clínica 9 del IMSS.

Orlando manifestó fuertes molestias en dos dedos de la mano derecha, con posible fractura, por lo que sería sometido a estudios para establecer el tipo y gravedad de la lesión. Natalí también fue ingresada para recibir valoración médica.

En tanto, elementos de Control de Accidentes realizaron las diligencias correspondientes y retiraron la motocicleta del sitio. A la conductora de la Honda Pilot le solicitaron presentarse en Seguridad Pública para buscar un acuerdo con los afectados.

Aunque los daños en ambos vehículos fueron considerados menores, las lesiones de los motociclistas podrían dificultar la conciliación. En caso de que las partes no lleguen a un arreglo, el accidente podría ser turnado ante el Ministerio Público.