Volcadura de Nissan Versa en Frontera deja daños materiales

FRONTERA, Coah.- Una conductora de 36 años protagonizó una aparatosa volcadura sobre el libramiento Carlos Salinas de Gortari, luego de que su automóvil abandonara la carretera y terminara con las llantas hacia arriba, en un accidente que dejó cuantiosos daños materiales.

El percance ocurrió cerca de las 09:30 horas de este viernes, a la altura del kilómetro 19, en las inmediaciones del puente conocido como Paso Superior Vehicular Carlos Salinas de Gortari.

La mujer fue identificada como Dulce Rosario Rivera, vecina de la colonia Picasso, en Monclova, quien viajaba en un Nissan Versa guinda cuando, por causas que no fueron precisadas, perdió el control de la unidad.

Tras salirse de la superficie de rodamiento, el vehículo dio varias volteretas hasta quedar volcado sobre el techo, con los cuatro neumáticos apuntando hacia arriba y severos destrozos en su estructura.

Elementos de la Policía Estatal y paramédicos del Cuerpo de Bomberos de Frontera acudieron al sitio para auxiliar a la conductora, quien logró abandonar el automóvil por sus propios medios.

Los socorristas la revisaron y le ofrecieron trasladarla a un hospital para una valoración más completa; sin embargo, Dulce Rosario rechazó el servicio al considerar que no lo necesitaba.

Debido a las condiciones en que quedó el Nissan Versa, fue necesaria la intervención de una grúa para retirarlo del lugar, mientras las autoridades atendían el accidente y realizaban las diligencias correspondientes.