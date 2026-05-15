Movilización de cuerpos de emergencia tras choque en Monclova

La tarde de ayer se registró un fuerte percance vial en el cruce del bulevar Juárez y bulevar Harold R. Pape, donde dos camionetas familiares protagonizaron un aparatoso choque que generó intensa movilización de cuerpos de emergencia y autoridades municipales.

De acuerdo con los primeros reportes recabados en el lugar, en el accidente participaron una camioneta familiar en color gris y una segunda unidad en color gris oscuro, las cuales terminaron con severos daños materiales tras impactarse violentamente en el transitado cruce.

El estruendo del choque alertó a automovilistas y comerciantes del sector, quienes rápidamente solicitaron la presencia de los cuerpos de auxilio mediante el sistema de emergencias. Minutos después arribaron paramédicos de Cruz Roja Mexicana para brindar atención a una persona que presentó una fuerte crisis nerviosa derivada del impacto y la tensión provocada por el accidente.

A pesar de lo aparatoso del percance, las autoridades confirmaron que no se reportaron personas con lesiones de gravedad, aunque los daños en ambas unidades fueron considerables.

Elementos de Control de Accidentes realizaron el peritaje correspondiente y tomaron conocimiento de los hechos para deslindar responsabilidades, mientras el tráfico permaneció parcialmente afectado durante varios minutos en uno de los principales puntos de circulación vehicular de la ciudad.

Las unidades involucradas fueron retiradas con apoyo de una grúa, restableciéndose posteriormente la circulación en el sector.