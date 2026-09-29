Carambola en bulevar Harold R. Pape causa daños en Monclova

MONCLOVA, Coah.- Una carambola entre tres vehículos terminó con una camioneta sobre el camellón central del bulevar Harold R. Pape, además de dejar daños materiales considerables y una mujer con molestias físicas, la tarde de este martes.

El percance ocurrió cerca del cruce con la calle Jesús Silva, donde David Cuitláhuac, de 24 años, disminuyó considerablemente la velocidad de su Suzuki S-Cross azul debido a las condiciones de circulación.

El joven viajaba acompañado de su madre, Claudia Corina Elizabeth, cuando la unidad fue impactada por alcance por una Peugeot 3008 gris, conducida por Mauricio Arredondo.

De acuerdo con el peritaje realizado por elementos municipales, el conductor de la Peugeot no logró detenerse a tiempo y golpeó la parte posterior de la Suzuki.

Tras el primer impacto, la S-Cross fue proyectada hacia adelante y terminó chocando contra un Kia Rio, cuyo conductor fue identificado como Roberto Antonio Vélez.

La fuerza de la colisión sacó a la Suzuki de su trayectoria hasta hacerla terminar sobre el camellón central del bulevar Harold R. Pape, mientras el accidente provocó afectaciones a la circulación vehicular.

Paramédicos de la Cruz Roja Mexicana acudieron al sitio para valorar a los involucrados. Una mujer presentó molestias físicas y fue atendida en el lugar.

Después de la valoración, los socorristas determinaron que no era necesario trasladarla a un hospital.

Elementos municipales permanecieron en la zona para realizar las diligencias correspondientes y establecer la mecánica del accidente.

Luego del análisis, las autoridades señalaron como presunto responsable a Mauricio Arredondo, al considerar que no conservó la distancia necesaria respecto al vehículo que circulaba delante.

Finalmente, las unidades involucradas fueron retiradas del área para permitir el restablecimiento de la circulación en ese tramo del bulevar.