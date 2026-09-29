Llega a Monclova el Operativo Car Back para revisar vehículos de procedencia extranjera

MONCLOVA, COAH.- El Operativo Car Back ya fue implementado en Monclova por detectives de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), en coordinación con Interpol, para detectar vehículos que pudieran contar con reporte de robo, principalmente unidades de procedencia extranjera.

Las acciones comenzaron este martes con el despliegue de agentes de la AIC en diferentes carreteras y accesos a la ciudad, donde establecieron puntos de revisión para verificar la situación legal de los vehículos.

Como parte de esta estrategia, las autoridades también contemplan realizar inspecciones en distintos puntos de Monclova, entre ellos estacionamientos de tiendas comerciales y lotes donde se comercializan vehículos de procedencia extranjera.

Coordinación Internacional en el Operativo

El operativo se desarrolla mediante la coordinación de la Fiscalía General del Estado, la Agencia de Investigación Criminal e instancias internacionales, con el objetivo de identificar unidades que pudieran estar relacionadas con reportes de robo registrados en Estados Unidos.

Hasta el momento, las autoridades no han dado a conocer cifras sobre los vehículos detectados durante las primeras revisiones.

Lo anterior se debe a que las unidades que sean objeto de investigación deberán ser verificadas y cotejadas con autoridades estadounidenses, por lo que los resultados oficiales serán informados posteriormente, una vez concluidas dichas consultas.

Continuidad del Operativo Car Back

El Operativo Car Back continuará con presencia en diferentes puntos de Monclova como parte de las acciones de coordinación internacional para combatir el robo y tráfico de vehículos.