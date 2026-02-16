Juego termina en accidente

MONCLOVA, COAH.- Lo que inició como una tarde normal de juegos entre menores terminó en una movilización de emergencia la noche de ayer, luego que un niño de apenas 7 años resultó lesionado al sufrir una aparatosa caída mientras jugaba a las escondidas en plena vía pública.

Los hechos se registraron sobre la calle 25 de la colonia San Carlos, donde varios menores se encontraban corriendo y ocultándose entre vehículos y banquetas. De acuerdo con vecinos, el pequeño intentó ocultarse apresuradamente de sus compañeros; sin embargo, perdió el equilibrio y se precipitó de frente contra el suelo.

El golpe alarmó a los presentes, quienes de inmediato solicitaron apoyo al sistema de emergencias al observar que el menor permanecía aturdido tras la caída.

Acciones de la Cruz Roja

Minutos después arribaron paramédicos de la Cruz Roja Mexicana quienes realizaron la valoración médica correspondiente en el lugar. Tras la revisión, se confirmó que el niño presentaba un fuerte impacto en la zona de la quijada, pero afortunadamente no requirió traslado hospitalario, ya que la lesión no ponía en riesgo su integridad física.

Socorristas brindaron recomendaciones a los familiares para vigilar posibles síntomas posteriores derivados del golpe, mientras que la situación quedó bajo control.

Reacciones de la comunidad

El incidente generó preocupación entre vecinos del sector, quienes reiteraron la necesidad de supervisión constante de los menores cuando juegan en la vía pública, especialmente en zonas con pavimento irregular.

El menor permaneció consciente en todo momento y pudo retirarse acompañado de sus familiares tras recibir atención prehospitalaria.