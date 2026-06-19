Localizan sin vida a pareja estadounidense desaparecida tras reunión en la Ciudad de México

Autoridades federales y estatales confirmaron el hallazgo de los cuerpos de una pareja que había sido reportada como desaparecida desde el pasado 20 de mayo, luego de un operativo de búsqueda realizado en la zona de La Marquesa, en el municipio de Ocoyoacac, Estado de México.

Los restos fueron encontrados enterrados en una fosa clandestina situada detrás de una cabaña en el paraje conocido como Valle del Silencio, un área boscosa donde corporaciones de seguridad y procuración de justicia mantenían trabajos de localización relacionados con el caso.

Las víctimas fueron identificadas como Guillermo Jaffet Hidalgo Ortiz, de 57 años, y Zafar Padamsee Mawani, de 56. De acuerdo con la información disponible, ambos contaban con nacionalidad mexicana y estadounidense, residían en Chicago y permanecían temporalmente en el municipio mexiquense de Huixquilucan.

Las investigaciones indican que la pareja salió el 20 de mayo para sostener una reunión vinculada con la compra e instalación de un elevador para personas con discapacidad. Antes de perder comunicación, compartieron su ubicación en tiempo real con una persona cercana.

Horas más tarde, ambos teléfonos celulares dejaron de registrar actividad y fueron apagados. La última señal reportada se registró alrededor de las 18:20 horas de ese mismo día.

¿Cómo ocurrió la desaparición?

Las primeras líneas de investigación señalan que las víctimas llegaron a la alcaldía Tlalpan para concretar el encuentro programado. Posteriormente, habrían sido interceptadas por terceros, aunque las autoridades aún no han dado a conocer detalles oficiales sobre cómo ocurrieron los hechos.

La búsqueda tomó mayor relevancia cuando familiares detectaron movimientos bancarios en las cuentas de las víctimas un día después de su desaparición. Esta situación fue reportada ante las autoridades y se incorporó como parte de las indagatorias relacionadas con una posible privación ilegal de la libertad.

Debido a que ambos residían en Estados Unidos, familiares solicitaron también el apoyo de la Embajada de ese país en México para dar seguimiento al caso y fortalecer las acciones de búsqueda.

Acciones de la autoridad

En las labores participaron elementos de diversas corporaciones, entre ellas la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México y la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, además de personal especializado en búsqueda de personas desaparecidas.

Tras el hallazgo, continúan los trabajos periciales y ministeriales para determinar las causas de muerte y esclarecer la posible participación de terceros. Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre personas detenidas relacionadas con este caso y las investigaciones permanecen abiertas.