Pone fin a su vida en el patio de su casa

CASTAÑOS, COAH.– Una mañana marcada por la tragedia se vivió este viernes en el municipio de Castaños, luego de que un hombre fuera localizado sin vida en el patio del domicilio que habitaba en la colonia Independencia Sur, lo que provocó la movilización de corporaciones policiacas y cuerpos de emergencia.

La víctima fue identificada como David Antonio Véliz Reyes, de 36 años de edad, con domicilio en la calle Francisco Murguía número 350, en el mencionado sector.

¿Cómo ocurrió el hallazgo?

Los hechos fueron reportados alrededor de las 10:00 horas, cuando familiares realizaron el lamentable hallazgo y solicitaron el apoyo de las autoridades a través del Sistema Estatal de Emergencias.

Elementos de la Policía Municipal y paramédicos de Protección Civil acudieron al lugar para brindar atención; sin embargo, al realizar la valoración correspondiente, confirmaron que el hombre ya no contaba con signos vitales.

Acciones de la autoridad

Tras la confirmación del fallecimiento, el área fue acordonada y se activaron los protocolos de investigación por parte de las autoridades ministeriales para esclarecer las circunstancias del caso.

De acuerdo con la información recabada en el sitio, David Antonio había enfrentado durante años problemas relacionados con las adicciones y anteriormente había permanecido en un centro de rehabilitación. Familiares señalaron que recientemente atravesaba una situación complicada, lo que había generado preocupación entre sus seres cercanos.

La noticia causó consternación entre vecinos y familiares, quienes lamentaron profundamente la pérdida. Personas cercanas recordaron que las adicciones suelen convertirse en una lucha difícil que no solo afecta a quien las padece, sino también a todo su entorno familiar.

Impacto en la comunidad

Más tarde, detectives de la Agencia de Investigación Criminal y personal de Servicios Periciales de la Fiscalía General del Estado realizaron las diligencias correspondientes para integrar la carpeta de investigación y recabar los elementos necesarios para el esclarecimiento de los hechos.

Finalmente, una vez concluidos los trabajos periciales, se ordenó el traslado del cuerpo al Servicio Médico Forense, donde se le practicarán los estudios de ley.

El caso volvió a poner sobre la mesa la importancia de atender oportunamente los problemas de salud mental y las adicciones, situaciones que con frecuencia dejan profundas huellas en las familias y comunidades.