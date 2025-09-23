Investigación en curso tras incendio en carrito de comida en Frontera

FRONTERA, COAH. – La tarde de este martes se registró un incendio en un carrito de comida de la Zona Centro, que dejó como saldo a una lesionada con quemaduras de segundo grado, principalmente en las piernas.

La víctima, identificada como Jesús Enrique Apodaca Meraz, de 31 años, vecino de la calle Francisco I. Madero, número 720, quien da vida a ´La Furia´ de los Acereros de Monclova, fue trasladado de inmediato al Hospital Amparo Pape de Benavides de Monclova para recibir atención médica especializada.

Testigos señalaron que las llamas habrían comenzado en el puesto de comida debido a una presunta falla en el sistema de gas, lo que generó un flamazo.

El fuego fue sofocado rápidamente gracias a la pronta intervención del cuerpo de Bomberos de Frontera, quienes llegaron al lugar en cuestión de minutos.

Los bomberos lograron evitar que las llamas se propagaran a los establecimientos cercanos, lo que permitió reducir el riesgo de daños materiales adicionales.

La rapidez con que actuaron fue reconocida por los comerciantes y vecinos de la zona, quienes temieron que el incendio pudiera descontrolarse.

Jesús Enrique Apodaca Meraz, sufrió quemaduras de segundo grado y fue atendido en el lugar por paramédicos de Bomberos Frontera, quienes lo trasladaron en ambulancia a urgencias del Hospital General Amparo Pape de Benavides en Monclova. Su estado de salud fue reportado como estable, aunque se mantiene bajo observación médica.

La zona del incidente fue asegurada por las autoridades locales para continuar con las investigaciones pertinentes.