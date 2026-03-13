Conductor ebrio provoca accidente en Monclova: daños materiales

MONCLOVA, COAH.— La imprudencia al volante volvió a quedar en evidencia la tarde de ayer en la colonia Los Bosques, luego que un conductor, presuntamente, bajo los efectos del alcohol provocó un accidente vial que dejó como saldo cuantiosos daños materiales y la movilización de autoridades municipales.
El percance ocurrió sobre la avenida Ararat, cuando el automovilista circulaba con dirección hacia el cruce con la calle Maple. De acuerdo con los primeros reportes, al aproximarse a la intersección perdió el control de la unidad, aparentemente debido a su estado inconveniente.
Sin poder recuperar el control del volante, el vehículo terminó impactándose contra otro automóvil que se encontraba debidamente estacionado sobre la calle Maple, causando daños considerables en ambas unidades.
El fuerte estruendo provocado por el choque alertó a vecinos del sector, quienes salieron de sus domicilios para ver lo ocurrido y de inmediato solicitaron la presencia de las autoridades a través del sistema de emergencias.
Minutos después arribaron al lugar elementos del Departamento de Control de Accidentes, quienes procedieron a asegurar la zona y realizar las diligencias correspondientes para tomar conocimiento del incidente.
Durante la intervención, los oficiales detectaron que el conductor responsable presentaba aparente aliento alcohólico, por lo que fue asegurado en el lugar para evitar que continuara conduciendo en ese estado.
Posteriormente, el individuo fue trasladado a las instalaciones del Departamento de Seguridad Pública, donde sería valorado por un médico legista para determinar su condición física y confirmar si se encontraba bajo los efectos del alcohol.
El vehículo responsable quedó bajo resguardo mientras se realizaban las investigaciones correspondientes y se determinaban los daños ocasionados, así como las sanciones que podrían derivarse de este hecho.
Afortunadamente, pese a la magnitud del impacto, no se reportaron personas lesionadas, limitándose el incidente únicamente a daños materiales.