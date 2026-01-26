Bomberos controlan incendio en Monclova sin heridos ni daños mayores

MONCLOVA, COAH.- Una intensa movilización de cuerpos de auxilio se registró la tarde de ayer al oriente de Monclova, luego que un camión cargado con toneladas de cartón se incendió dentro del patio del establecimiento conocido como Hacienda del Río, ubicado en la colonia Pípila, generando alarma entre trabajadores y vecinos del sector.

El reporte de fuego activo provocó la salida inmediata de elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos de Monclova, Protección Civil y unidades del Departamento de Seguridad Pública, quienes se desplazaron hasta el cruce de las calles Pésamo de Hidalgo y Sánchez Cárdenas.

A su arribo, localizaron un camión estacionado en el área de descarga envuelto en llamas, mientras grandes cantidades de cartón ardían en la parte superior de la caja, desprendiendo una densa columna de humo visible a varios metros de distancia.

En el lugar, los cuerpos de emergencia se entrevistaron con Misael Elizondo, quien se identificó como propietario del negocio, y explicó que la unidad se encontraba detenida en la zona de descarga cuando repentinamente comenzó el incendio.

A un costado del establecimiento se localiza un domicilio particular, cuyo dueño dijo llamarse César de la Garza, donde se observó un tubo de calentador muy cercano al punto donde estaba estacionado el camión, situación que fue señalada como el probable origen del siniestro.

Ante el riesgo de propagación, los bomberos actuaron de manera coordinada y durante varios minutos combatieron el fuego con chorros de agua a presión, además de realizar maniobras para retirar y remover el material inflamable, evitando que las llamas alcanzaran la estructura del negocio o viviendas contiguas.

La intervención oportuna permitió controlar la situación antes de que el incendio causara daños mayores.

Una vez sofocadas las llamas, se llevaron a cabo labores de enfriamiento para eliminar cualquier riesgo de reignición, mientras Protección Civil realizaba la inspección correspondiente y tomaba conocimiento de los hechos.

Afortunadamente, no se reportaron personas lesionadas. El saldo del incidente fue únicamente daños materiales, principalmente en la carga de cartón y en la caja del camión, sin afectaciones estructurales al establecimiento.