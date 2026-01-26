Incendio intencional en Monclova genera alarma en El Pueblo

MONCLOVA, COAH.— Un incendio intencional registrado durante la madrugada encendió las alertas en el sector El Pueblo, luego de que un lote baldío ardió entre basura y maleza, generando la movilización inmediata de los cuerpos de auxilio y momentos de tensión entre los vecinos de la zona.

El siniestro fue reportado a los números de emergencia desde la calle Navarrete, donde habitantes del sector detectaron las llamas avanzando con rapidez entre desechos acumulados, llantas, plásticos y vegetación seca, lo que elevó de manera considerable el riesgo de que el fuego se propagara hacia viviendas cercanas.

Ante la magnitud del incendio, elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos de Monclova acudieron al sitio y de inmediato iniciaron las labores de combate, utilizando chorros de agua a presión y maniobras de enfriamiento para contener el avance del fuego. Durante varios minutos, los rescatistas trabajaron para sofocar las llamas y evitar que la situación se saliera de control.

De acuerdo con información proporcionada por las autoridades, el incendio fue provocado de manera deliberada. En el lugar se estableció que personas en situación de calle presuntamente iniciaron la quema de basura en el lote baldío y posteriormente se retiraron, dejando el fuego activo y representando un serio peligro para el sector.

Vecinos señalaron que este tipo de incidentes no es aislado, ya que la acumulación de basura y escombro en terrenos baldíos se ha convertido en un problema recurrente, especialmente durante la madrugada, cuando la vigilancia es menor y el riesgo de incendios aumenta. Afortunadamente, no se reportaron personas lesionadas ni daños en viviendas aledañas. La pronta intervención de los Bomberos y el aviso oportuno de los vecinos fueron determinantes para evitar una tragedia mayor.

Una vez controlado el incendio, el área fue inspeccionada minuciosamente para descartar puntos activos que pudieran reavivar las llamas. Finalmente, las autoridades reiteraron el llamado a la ciudadanía para reportar de inmediato cualquier incendio, quema de basura o actividad sospechosa en lotes baldíos.