Incendio consume nave industrial en Monclova: sin lesionados

MONCLOVA, COAH. - Una intensa movilización de los cuerpos de emergencia se registró la tarde de ayer luego de que un incendio consumiera parte del interior de una nave industrial dedicada a la fabricación de remolques tipo 'food truck', ubicada en el cruce de las calles Huemac y Tizoc de la colonia Azteca.

El reporte de un incendio activo movilizó de inmediato a elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos de Monclova y personal de Protección Civil, quienes se trasladaron al lugar para enfrentar la emergencia y evitar que las llamas se propagaran hacia otras áreas del inmueble.

De acuerdo con versiones recabadas en el sitio, un individuo ingresó de manera irregular a las instalaciones y presuntamente roció gasolina sobre varias tablas y materiales almacenados, provocando posteriormente el siniestro. Trabajadores del negocio señalaron que únicamente lograron observar al sospechoso abandonar el lugar apresuradamente segundos después de iniciarse el fuego.

Al percatarse de la situación, empleados de la empresa intentaron contener las llamas utilizando los medios disponibles; sin embargo, ante la rápida propagación del incendio solicitaron el apoyo urgente de los servicios de emergencia.

Tras varios minutos de maniobras, los bomberos lograron controlar y extinguir el fuego, evitando daños de mayores dimensiones dentro de la propiedad. Afortunadamente, las autoridades confirmaron que no se registraron personas lesionadas ni intoxicadas, por lo que el saldo final quedó únicamente en daños materiales.

Las autoridades correspondientes tomarían conocimiento de los hechos para determinar las causas exactas del incendio y establecer si existió una acción intencional detrás del siniestro que generó alarma entre trabajadores y vecinos del sector.