La Armada de México realiza patrullajes en Monclova: sorpresa entre los ciudadanos

MONCLOVA COAH. - La presencia de unidades de la Armada de México en diversos puntos de la ciudad generó sorpresa y controversia entre habitantes durante la mañana de ayer, luego de que elementos federales fueran observados realizando recorridos de vigilancia por distintas vialidades del municipio.

Las patrullas de la Marina circularon por varios sectores de la localidad, situación que rápidamente llamó la atención de ciudadanos, quienes compartieron imágenes y comentarios sobre el despliegue de las fuerzas federales.

De acuerdo con testimonios recabados en distintos puntos de la ciudad, habitantes señalaron que no es común observar este tipo de operativos o patrullajes por parte de la Marina en la zona, motivo por el cual surgieron diversas versiones sobre el objetivo de los recorridos.

Algunos ciudadanos relacionaron la presencia de las unidades federales con las actividades de vigilancia y seguridad que suelen implementarse durante periodos electorales; sin embargo, hasta el cierre de esta edición no se había emitido información oficial que confirmara el motivo específico del despliegue.

Las unidades continuaron con sus recorridos de manera preventiva y sin que se reportaran incidentes, detenciones o situaciones de riesgo derivadas de su presencia en el municipio.

La movilización federal mantuvo la atención de la población durante varias horas, especialmente en sectores donde las unidades fueron observadas realizando labores de vigilancia.

Autoridades federales no reportaron novedades relacionadas con los patrullajes, por lo que la presencia de los elementos de la Marina transcurrió sin contratiempos y bajo un esquema de vigilancia ordinaria.