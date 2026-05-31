Bomberos controlan incendio en vivienda abandonada de Monclova

MONCLOVA COAH.-Una intensa movilización de los cuerpos de rescate se registró la mañana de ayer en la colonia Colinas de Santiago, luego de que se reportara un incendio en una vivienda ubicada en el sector sur de Monclova.

El reporte de emergencia movilizó a elementos de Bomberos Monclova hasta el cruce de las calles Indios Tobosos y Paseo Santiago de la Monclova, donde una casa era consumida por las llamas, generando preocupación entre los habitantes de los alrededores debido al riesgo de que el fuego se propagara a propiedades contiguas.

A su llegada, los traga humos desplegaron maniobras de ataque y contención para evitar mayores afectaciones. Tras varios minutos de trabajo, lograron controlar y extinguir el siniestro sin que se reportaran personas lesionadas.

De acuerdo con testimonios de vecinos del sector, el inmueble permanecía abandonado desde hacía tiempo y presuntamente era utilizado como refugio y punto de reunión por personas con problemas de adicción. Habitantes del área señalaron que constantemente se registraban actos de vandalismo en el lugar, situación que había generado inconformidad entre quienes residen en la zona.

Las autoridades no dieron a conocer de manera oficial las causas que originaron el incendio; sin embargo, serán las investigaciones correspondientes las que determinen cómo inició el fuego.

Una vez eliminados los riesgos, los elementos de Bomberos realizaron labores de enfriamiento y revisión estructural del inmueble para descartar la posibilidad de una reactivación de las llamas, retirándose posteriormente del sitio.