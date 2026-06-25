Bomberos controlan incendio en locales abandonados de Monclova

MONCLOVA, COAH.- Un incendio registrado durante la medianoche de ayer en locales abandonados de la Zona Centro provocó la movilización del Cuerpo de Bomberos, luego de que el fuego consumiera basura y diversos materiales acumulados en el interior.

El siniestro ocurrió sobre la calle Aldama, casi en su cruce con Jesús Muñoz, donde vecinos del sector reportaron al sistema de emergencias la presencia de una densa columna de humo y llamas que salían de los inmuebles en desuso.

De inmediato, dos unidades del Departamento de Bomberos acudieron al sitio y comenzaron las labores para controlar el incendio, el cual se había extendido dentro de los locales abandonados. De acuerdo con los primeros reportes, el fuego consumió principalmente basura, plásticos, maleza seca y llantas que se encontraban acumuladas en el lugar, lo que facilitó la rápida propagación de las llamas.

Autoridades señalaron de manera preliminar que el incendio habría sido provocado de forma intencional, situación que generó inquietud entre los habitantes del sector debido al riesgo de que el fuego alcanzara viviendas y comercios cercanos. Vecinos indicaron que los inmuebles son utilizados de manera frecuente por personas en situación de calle, así como por individuos con adicciones, y afirmaron que no es la primera ocasión en que se registra un hecho similar en la zona.

Las autoridades investigan la causa del incendio, que podría haber sido provocado intencionalmente.

Ante ello, solicitaron la intervención de las autoridades municipales para restringir el acceso o asegurar los locales abandonados, los cuales permanecen sin uso desde hace varios años y representan un punto de riesgo para la comunidad. Tras varias maniobras, los elementos de Bomberos lograron controlar completamente el incendio y realizaron labores de enfriamiento para evitar una posible reactivación del fuego. Afortunadamente, no se reportaron personas lesionadas y no hubo daños en viviendas o negocios cercanos.