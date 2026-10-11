Incendio en la Sección 288 de Monclova moviliza a Bomberos

MONCLOVA, Coah.- Un incendio presuntamente provocado en el recinto sindical de la Sección 288 movilizó a elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos y de Seguridad Pública, luego de que vecinos reportaran la salida apresurada de varios sujetos del inmueble.

Los hechos ocurrieron la noche de ayer sábado en el cruce de las calles Allende y Matamoros, en la Zona Centro, donde habitantes del sector observaron a varios individuos abandonar las instalaciones.

Poco después, comenzó a salir humo del edificio, situación que alertó a los vecinos y motivó el reporte a los cuerpos de emergencia.

Elementos de Bomberos de Monclova acudieron al lugar y realizaron las maniobras necesarias para controlar y sofocar las llamas en el recinto sindical.

De manera paralela, oficiales de Seguridad Pública tomaron conocimiento de los hechos y comenzaron la búsqueda de los presuntos responsables.

Sin embargo, los uniformados no localizaron a los señalados, quienes ya habían abandonado el inmueble antes de la llegada de las corporaciones.

Los primeros reportes apuntaron a que los individuos habrían iniciado el fuego y escapado por las calles del primer cuadro de la ciudad. No obstante, las circunstancias en que ocurrió el incidente y la identidad de los posibles responsables deberán establecerse mediante las investigaciones correspondientes.

La intervención de los bomberos permitió controlar el incendio. Hasta la información disponible, no se reportaron mayores consecuencias ni personas detenidas por estos hechos.